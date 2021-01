Unklare Rechtslage : Check24 beendet zertifizierten Girokontovergleich

Berlin/München Eine unabhängige Vergleichs-Internetseite für Girokonten sollte Bankkunden mehr Durchblick im Gebührendschungel bieten. Doch das Modell war umstritten. Nach einer Klage von Verbrauchschützern zieht der Anbieter den Stecker.

Schluss mit mehr Durchblick bei Girokonto-Kosten: Nach gut fünf Monaten hat Check24 die gesetzlich zertifizierte Internetseite wegen unklarer Rechtslage am Montag abgestellt, wie das Unternehmen auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Verbraucherschützer hatten wegen unzureichender Marktabdeckung der Vergleichswebseite geklagt. Gegenwind hatte es auch von einem Bankenverband gegeben. Das in Deutschland gewählte Modell zur Umsetzung einer EU-Richtlinie war von Anfang an umstritten. Verbrauchschützer forderten nun eine rasche Neuvergabe an einen unabhängigen Träger.