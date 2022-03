Energie : Chefs müssen ran: Ampel-Regierung berät über Entlastungen

Berlin Bislang konnten sich SPD, Grüne und FDP nicht auf konkrete Entlastungen wegen steigender Preise verständigen. Nun soll die Spitzenebene den Knoten lösen.

„Klar ist: Wer kein Geld mehr an Putin geben will, muss jetzt auch auf Energieeffizienz setzen“, sagte Grünen-Chefin Ricarda Lang der „Rheinischen Post“. Verbraucherschützer forderten vor allem eine gezielte Unterstützung von Menschen mit geringem Einkommen.

Verhandlungen über geplante Entlastungen

Die Regierungsparteien wollten am Mittwochabend (21.00 Uhr) auf Spitzenebene über geplante Entlastungen für Bürgerinnen und Bürger verhandeln. Dazu soll der Koalitionsausschuss von SPD, Grünen und FDP zusammenkommen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Koalitionskreisen erfuhr.

„Ich bin zuversichtlich, dass wir uns auf ein Paket schnell wirksamer Maßnahmen einigen können“, sagte SPD-Chefin Saskia Esken der „Rheinischen Post“, und fügte hinzu: „Maßnahmen, die vor allem Menschen mit geringen und mittleren Einkommen in der aktuellen Energiepreiskrise entlasten, unsere Abhängigkeit von russischen Lieferungen fossiler Energieträger massiv und schnell verringern und dabei die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Unternehmen erhalten.“

Grünen-Chefin Lang forderte in der Zeitung neben einer Reduzierung des Energieverbrauchs Entlastungen im täglichen Leben und eine gezielte Abfederung sozialer Belastungen. Der Staat müsse den Menschen unter die Arme greifen, die das wirklich brauchten - „von der Alleinerziehenden, die auf Grundsicherung angewiesen ist, bis zum Handwerker, der auf dem Land lebt“.

Sorge wegen hoher Energiekosten wächst

Einer Umfrage für den Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) zufolge machen sich immer mehr Bürger Sorgen wegen der steigenden Energiepreise. Drei von vier Befragten befürchten demnach, dass sie sie dadurch in Zukunft finanziell belasten werden. Ende Januar, also vor dem russischen Krieg in der Ukraine, lag dieser Wert noch bei 62 Prozent.