Energie und Klima China bremst laut Studie Ausbau von Kohlekraft

Dass die Genehmigungen nun spürbar zurückgingen, führen die Analysten auf den Ausbau erneuerbarer Energie zurück. In dem von der kommunistischen Partei regierten Land mit rund 1,4 Milliarden Einwohnern existieren schon riesige Parks für Wind- und Sonnenenergie. Bis 2030 will China die Spitze beim CO2-Ausstoß erreicht haben und bis 2060 klimaneutral sein. „Da saubere Energie nun in der Lage ist, den wachsenden Strombedarf des Landes zu decken, sollte China seine verbleibenden Kohlepläne streichen und die Stilllegung der bestehenden Kohlekraftwerke beschleunigen“, sagte Forscherin Christine Shearer vom Global Energy Monitor.