Börse in Frankfurt : China-Daten helfen - Euro-Stärke im Blick

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Optimistische Konjunkturaussichten haben dem deutschen Aktienmarkt am Montag geholfen. Marktbeobachter verwiesen auf gute Wirtschaftsdaten aus China.

Der Dax gewann in der ersten Stunde nach dem Start 0,63 Prozent auf 13.115,60 Punkte. Der MDax der mittelgroßen Werte rückte zum Wochenauftakt im frühen Handel um 0,65 Prozent auf 27.707,50 Punkte vor. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stieg um 0,6 Prozent.

Die Aktien von Ado Properties und der Konzerntochter Adler Real Estate stehen nach Halbjahreszahlen im Fokus. So verdiente Ado, das Adler im April übernommen hatte, dank des Zukaufs im ersten Halbjahr operativ mehr. Die Jahresprognose wurde zudem bestätigt. Aktien von Ado gewannen 1,1 Prozent, jene von Adler 0,6 Prozent.

Insgesamt kam zyklischen Werte aus dem Automobil-, Chemie- und Stahlsektor die Konjunkturzuversicht zugute. Im Dax waren Papiere von BMW an der Spitze mit plus 2,6 Prozent. Thyssenkrupp-Anteile waren im MDax vorne mit plus 3,9 Prozent.