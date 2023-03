Konjunktur : China peilt Wachstum von rund fünf Prozent an

Unbemannte Lastwagen bewegen Schiffscontainer in einem automatisierten Containerhafen in Tianjin. Foto: Mark Schiefelbein/AP/dpa

Peking Die strikte Null-Corona-Politik hat der zweitgrößten Volkswirtschaft schwer zugesetzt. In diesem Jahr soll nun die Erholung im Vordergrund stehen. Dafür werden auch wieder mehr Schulden gemacht.

Chinas Wirtschaft soll in diesem Jahr um „rund fünf Prozent“ wachsen. Dieses Ziel nannte Ministerpräsident Li Keqiang in seinem Rechenschaftsbericht zu Beginn der diesjährigen Sitzung des chinesischen Volkskongresses am Sonntag in Peking.