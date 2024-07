Parteitreffen in Peking China treibt Modernisierung der Wirtschaft voran

Chinas Kommunistische Partei will die Modernisierung der zweitgrößten Volkswirtschaft vorantreiben. Eine „hochwertige Entwicklung“ sei die wichtigste Aufgabe bei der Schaffung eines „modernen sozialistischen Landes“, hieß es in einer Erklärung des Zentralkomitees der Partei zum Abschluss des sogenannten Dritten Plenums. Dieses Treffen findet in der Regel nur alle fünf Jahre statt. Die Parteiführung berät bei der Zusammenkunft über den künftigen Wirtschaftskurs.