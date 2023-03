Konjunktur : Chinas Außenhandel startet schwach ins Jahr

Peking Bereits 2022 litt der chinesische Außenhandel unter der strikten Corona-Politik. Auch im Januar und Februar verzeichnen die Exporte ein deutliches Minus. Ökonomen blicken dennoch optimistisch auf das Jahr.

Chinas Außenhandel ist mit deutlichen Rückgängen in das neue Jahr gestartet. Wie die Zollverwaltung in Peking heute mitteilte, sanken die Exporte der zweitgrößten Volkswirtschaft im Januar und Februar im Vergleich zum Vorjahr in US-Dollar gerechnet um 6,8 Prozent. Die Importe verzeichneten ein Minus von 10,2 Prozent.