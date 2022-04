Handel : Chinas Exporte besser als erwartet - aber Importe fallen

Peking Die chinesischen Ausfuhren haben im März deutlich zugelegt. Einbußen gab es hingegend überraschend bei den Importen. Das hängt auch mit Corona zusammen.

Die chinesischen Exporte haben im März stärker als erwartet zugelegt. Allerdings sind die Importe überraschend deutlich zurückgegangen, während strenge Corona-Maßnahmen in China auf den Konsum drücken.

Wie die Zollverwaltung am Mittwoch in Peking berichtete, wuchs der Außenhandel in US-Dollar berechnet im März insgesamt um 7,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat auf 504 Milliarden US-Dollar (465 Mrd Euro).