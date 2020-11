Nachfrage steigt global : Chinas Exporte legen überraschend stark zu

Containerschiffe werden in einem Containerhafen in der ostchinesischen Provinz Shandong angedockt. Foto: Uncredited/CHINATOPIX/AP/dpa

Peking China hat das Coronavirus im Griff. Der Außenhandel der zweitgrößten Volkswirtschaft erholt sich kräftig. Aber die neuen Infektionswellen in anderen Ländern verheißen nichts Gutes für die Handelsnation.

Wie der chinesische Zoll am Samstag in Peking mitteilte, kletterte der Außenhandel insgesamt um 8,4 Prozent.

China profitierte im Oktober von der stärkeren weltweiten Nachfrage - bevor die Zahlen der Infektionsfälle in den USA und Europa wieder angestiegen sind. So gibt es Sorgen, dass die neue Welle in vielen anderen Ländern Chinas Ausfuhren dämpfen könnte. Die Exportaufträge wuchsen im Oktober schon nicht mehr so schnell wie vorher, selbst wenn sie noch den dritten Monat in Folge weiter zugelegt hatten.