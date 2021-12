Finanzen : Chinas Regierung will Immobilienriesen nicht retten

China Schon zahlungsunfähig oder kurz davor? Die Ratingagentur Fitch stuft die hoch verschuldeten chinesischen Immobilienriesen Evergrande und Kaisa runter. Peking will sich raushalten, setzt auf den Markt.

Die hoch verschuldeten chinesischen Immobilienkonzerne Evergrande und Kaisa geraten weiter unter Druck. Chinas Regierung will nicht zur Rettung beitragen - und die Ratingagentur Fitch stufte die Kreditwürdigkeit der Konzerne am Donnerstag herunter und warnte vor einem Zahlungsausfall.

„Kurzfristige Risiken“

Die „kurzfristigen Risiken einzelner Immobilienunternehmen“ werden nach seiner Einschätzung die normale Finanzierung am Markt mittel- und langfristig nicht beeinträchtigen, zeigte sich Yi Gang überzeugt. Die Zentralbank befürworte ein gerechtes Marktumfeld. Unternehmen und Anteilseigner müssten in Übereinstimmung mit den Rechtsanforderungen und Marktvorschriften angemessen mit „ihren eigenen Schulden“ umgehen und die Interessen der Gläubiger schützen.

Die Ratingagentur Fitch stufte Evergrande und Kaisa auf „Restricted Default“ herunter, was so viel wie „eingeschränkter Kreditausfall“ bedeutet. Die Bewertung ist nur eine Stufe über der Einordnung für Zahlungsausfall. Kaisa habe eine vorrangige Anleihe in Höhe von 400 Millionen US-Dollar zum Stichtag am Dienstag nicht zurückgezahlt.