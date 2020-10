Anhaltende Erholung : Chinas Wirtschaft legt im dritten Quartal um 4,9 Prozent zu

Es gibt seit Monaten kaum noch neue Infektionen mit dem Coronavirus in China, so dass sich das Leben und die Wirtschaftstätigkeiten wieder normalisieren. Foto: Mu Yu/XinHua/dpa

Peking Als erste große Volkswirtschaft bügelt China den durch die Corona-Krise bedingten Wachstumseinbruch wieder aus. Die Volksrepublik hat die Pandemie seit Monaten weitestgehend unter Kontrolle.

Das ist zwar weniger, als viele Analysten erhofft hatten. Laut einer Umfrage des chinesischen Wirtschaftsmagazins Caixin war so im Durchschnitt mit einem Plus von 5,5 Prozent gerechnet worden. Jedoch reichte China das Ergebnis, um den vorangegangenen Einbruch im Frühjahr mehr als auszugleichen. So legte Chinas Wirtschaft laut der offiziellen Angaben in den ersten neun Monaten des Jahres um 0,7 Prozent zu.