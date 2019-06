Unternehmen : Ideal Fensterbau gewinnt mit vernetzten Fenstern

Wittlich/Traben-Trarbach () Das Unternehmen Ideal Fensterbau Weinstock hat auf der Digitalisierungsmesse Digital X Midwest in Offenbach den Digital Champions Award gewonnen. Der etwa 320 Mitarbeiter zählende Fensterbauer gehört zu den Führern seiner Branche und kombiniert traditionelles Handwerk mit moderner Technik.

Ideal baut von diesem jahr Chis für die sogenannte Nahfeld-Kommunikation in alle Fensterrahmen ein. Händler und Verbraucher scannen diese Chips mit einer App und erhalten sofort Informationen über Pflegehinweise, Zertifikate und exakte Maße. Laut der Jury der Digital X Midwest würden so Schreinereien und Händler Schritt für Schritt an die Digitalisierung herangeführt. Der Vorteil macht sich vor allem in der Zeitersparnis bemerkbar.