Clearstream streicht 212 Stellen in Luxemburg

Ihr Name

Die Luxemburger Tochter trifft es bei insgesamt 350 Stellen demnach am heftigsten. Die eine Hälfte der betroffenen Beschäftigten soll „freiwillig“ etwa durch Frühverrentung gehen, der anderen bis 2012 gekündigt werden. Sollte die Zahl der „Freiwilligen“ bis Ende April 2019 nicht ausreichen, sollen mehr Entlassungen „erzwungen“ werden. Die Gewerkschaften Aleba, OGBL und LCGB bemängeln vor allem, dass „die Deutsche Börse trotz eines Gewinns von 1,5 Milliarden Euro den technologischen Wandel durch den Abbau von Arbeitsplätzen finanziert und die Kosten durch die Ansiedlung von Aktivitäten an günstigeren Standorten senkt“. Hintergrund ist, dass die Deutsche Börse arbeitsintensive Prozesse stärker von Robotern und Automatisierungen erledigen lassen möchte. Aber auch die Verlagerung von Geschäften und Arbeitsplätzen an günstigere Standorte etwa nach Irland und Tschechien spielt eine Rolle, wo die Arbeitskosten teilweise rund 70 Prozent unter Luxemburger Niveau liegen.

Clearstream ist ein Unternehmen in Luxemburg, dass Börsengeschäfte abwickelt und Wertpapiere verwahrt. Von dem Umbau sind die Unternehmenszweige Clearstream International, Clearstream Banking und Clearstream Services betroffen.