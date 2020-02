Vorstand sieht Fortschritte : Commerzbank feilt nach Gewinneinbruch an Sparprogramm

Commerzbank feilt nach Gewinneinbruch an Sparprogramm

Frankfurt/Main Weniger Gewinn, weniger Dividende - dennoch zeigt sich das Commerzbank-Management zufrieden mit dem Abschneiden im vergangenen Jahr. Dennoch soll weiter gespart werden.

Bei der Commerzbank deuten sich nach einem Gewinneinbruch neue Einschnitte an. Derzeit würden „weitere Einsparpotenziale“ ausgelotet, „die über die bereits kommunizierten hinausgehen“, sagte die neue Finanzchefin Bettina Orlopp bei der Bilanzvorlage am Donnerstag in Frankfurt.