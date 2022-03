Banken : Commerzbank setzt sich höhere Ziele für 2024

Frankfurt/Main Schneller als erwartet hat die Commerzbank die Trendwende geschafft. Nun schraubt der Vorstand die Ziele nach oben. Es bleiben aber Unsicherheiten.

Die Commerzbank legt nach der Rückkehr in die schwarzen Zahlen 2021 die Latte für die nächsten Jahre höher. Sowohl die Erträge - also die gesamten Einnahmen - als auch der operative Gewinn sollen im Jahr 2024 höher ausfallen als bisher angestrebt.

Knof hatte kurz nach seinem Amtsantritt Anfang 2021 mit der „Strategie 2024“ einen Plan für die nächsten Jahre vorgelegt. „Angesichts der positiven Erwartungen für die kommenden Jahre streben wir an, mehr Kapital an unsere Aktionäre zurückzugeben als bislang vorgesehen“, sagte er nun.

Die weiteren Entwicklungen in Russland und der Ukraine verfolge die Bank genau und werde „ihre Geschäftsstrategie und ihre Risikoeinschätzung kontinuierlich an die aktuelle Lage anpassen“. Das Engagement der Commerzbank in den beiden Ländern sei „überschaubar und wurde in der Vergangenheit bereits deutlich reduziert“, bekräftigte das Geldhaus.