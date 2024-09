Bankenbranche Commerzbank setzt sich höhere Ziele - Gespräch mit Unicredit

Eine höhere Rendite und mehr Geld für die Aktionäre: Kurz vor einem ersten Treffen mit der italienischen Unicredit setzt sich die Commerzbank ehrgeizigere Ziele. Die Eigenkapitalrendite soll bis 2027 auf mehr als 12 Prozent steigen und damit höher als bisher geplant, teilte der Dax-Konzern in Frankfurt mit. Zudem will die Commerzbank mehr Geld an die Anteilseigner ausschütten und die Erträge nach oben schrauben.