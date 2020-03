„Einer der heftigsten Stürme“ : Conti geht in heikles Autojahr 2020

Conti geht in heikles Autojahr 2020

Hannover Branchenwandel, Verkaufsflaute, jetzt noch das neue Coronavirus. Für Autozulieferer kommt es knüppeldick. Continental sieht schwierigen Monaten entgegen. Man sei aber vorbereitet - so gut es eben geht.

Der Dax-Konzern aus Hannover meldete am Donnerstag einen Milliardenverlust für 2019 - gleichzeitig muss er sich auf weitere schwierige Monate einstellen. „Die Autoindustrie durchlebt derzeit einen der heftigsten Stürme“, sagte Vorstandschef Elmar Degenhart zur Vorstellung der vorläufigen Jahreszahlen. „Die Auswirkungen werden uns noch lange beschäftigen.“

2019 fiel bei dem Zulieferer unterm Strich ein Fehlbetrag von über 1,2 Milliarden Euro an, nachdem er 2018 knapp 2,9 Milliarden Euro verdient hatte. Conti kündigte im Herbst hohe Abschreibungen an, die vor allem das Geschäft mit Innenausstattungen von Autos betreffen. Außerdem wird die Bilanz durch beträchtliche Umbaukosten belastet.

„Das Geschäftsjahr ist für uns absolut nicht zufriedenstellend verlaufen“, räumte Finanzvorstand Wolfgang Schäfer mit Blick auf schwache Verkäufe von Autoherstellern in vielen Ländern ein. Daneben gebe es „erhebliche zusätzliche Sondereffekte“ - darunter eine schon berichtete Milliarden-Wertberichtigung früherer Zukäufe. „Insgesamt wird das wirtschaftliche Umfeld 2020 sehr herausfordernd bleiben“, meinte Schäfer. Der Betriebsrat warnte vor möglichen Kündigungen.

Das Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern rutschte allerdings von 4 Milliarden auf minus 268 Millionen Euro ab. Und der Ausblick lässt wenig Gutes erahnen. Unter anderem erhöhen die möglichen Folgen des neuen Coronavirus die Risiken für Nachfrage und Produktion. „Wir sehen es bereits an den Fieberkurven der Börsen: Das wirtschaftliche Klima ist ebenfalls von dem Virus befallen“, erklärte Degenhart.

Degenhart will noch stärker auf Sparen setzen. „Es ist gerade mal fünf Monate her, dass wir dachten, wir gehen tief genug“, sagte er. Heute müsse man erkennen, dass weitere Maßnahmen nötig seien. Das Programm „Transformation 2019-2029“ richtet den Konzern auf Sensorik, Elektronik und Software aus, Felder wie Hydraulik werden gekappt. Angesichts der angespannten Lage prüft man „zusätzliche Maßnahmen“ - bis zum Mai will Conti sich mit den weiteren Plänen Zeit geben.