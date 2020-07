Studie : Corona bedroht 158 000 Jobs in Europas Textilindustrie

Corona bedroht 158 000 Jobs in Europas Textilindustrie

Eine Textilfabrik in Thüringen: Die Textilindustrie in Deutschland dürfte der Studie zufolge noch mit einem blauen Auge davon kommen. Foto: Martin Schutt/ZB/dpa

Hamburg Der Kreditversicherer Euler Hermes befürchtet, die Pandemie könnte das Aus für rund 13.000 Textilfirmen in Europa bedeuten. Deutschland dürfte noch vergleichsweise glimpflich davonkommen. Doch sehen die Experten in der Krise auch eine Chance für die Branche.

- Die Folgen der Corona-Krise bedrohen nach einer aktuellen Studie des Kreditversicherers Euler Hermes mehr als 150.000 Arbeitsplätze in der europäischen Textil- und Bekleidungsindustrie.

„Wir gehen davon aus, dass trotz der zahlreichen Unterstützungsmaßnahmen etwa 13.000 Unternehmen in Europa bis Ende 2021 verschwinden und damit rund 158.000 Jobs in der europäischen Textilindustrie in Gefahr sein dürften“, fasste der Deutschland-Chef von Euler Hermes, Ron van het Hof, das Ergebnis zusammen.