Pandemie-Einbußen : Corona-Hilfen: Wirtschaft fordert Nachjustierung

Berlin Ab 30 Prozent Umsatzrückgang durch die Corona-Krise springt der Staat ein. Doch die Hilfen laufen aus. Wirtschaftsverbände fordern mehr Planungssicherheit.

Einbußen durch Corona

Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer begrüßte dies zwar grundsätzlich - „aber uns wäre es am liebsten, wenn sich die Hilfen wieder an den November- und Dezemberhilfen orientierten“, sagte er dem „Handelsblatt“. Die Hilfe kompensiere nicht die in den Betrieben tatsächlich anfallenden Kosten. Die im vergangenen Jahr gewährten November- und Dezemberhilfen hatten sich am Umsatz des jeweiligen Vorjahresmonats orientiert.