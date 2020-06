Hoher Quartalsverlust : Corona-Krise bringt Nike tief in die roten Zahlen

Corona-Krise bringt Nike tief in die roten Zahlen

Beaverton Aufgrund der pandemiebedingten Schließung vieler Nike-Filialen brachen die Erlöse des Sportartikelherstellers in Millionenhöhe ein.

Die Corona-Pandemie hat den weltgrößten Sportartikelhersteller Nike tief in die roten Zahlen gebracht. Im abgelaufenen Geschäftsquartal (bis Ende Mai) fiel unterm Strich ein Verlust in Höhe von 790 Millionen Dollar (704 Mio Euro) an.