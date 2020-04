Quartalszahlen : Corona-Pandemie belastet Chemiekonzern BASF

Ludwigshafen BASF bekommt die Corona-Krise zu spüren. Die Nachfrage sinkt und damit auch der Gewinn. Dabei befand sich das Unternehmen auch vor der Krise schon inmitten eines Sparprogramms.

Das wird auch für das zweite Quartal gelten und wohl für das gesamte Jahr“, sagte Unternehmenschef Martin Brudermüller bei der Vorlage der Zahlen am Donnerstag in Ludwigshafen.

An seiner Dividende für 2019 hält der Konzern trotz der Krise fest. Die Ausschüttung soll unverändert 3,30 Euro je Aktie betragen - die Hauptversammlung soll darüber am 18. Juni entscheiden. Die Förderbank KfW vergebe Staatskredite zum Insolvenzschutz an Firmen, die sich infolge der Corona-Krise nicht mehr ausreichend am Kapitalmarkt finanzieren könnten, sagte Brudermüller. In diesem Fall erwarte die Bundesregierung, dass keine Dividende gezahlt werde. „BASF hat keinen solchen Notfallkredit beantragt und hat das auch nicht vor“, betonte er. „Wir stellen unsere Finanzierung nach wie vor über den Kapitalmarkt sicher.“