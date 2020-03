Vor Ministertreffen : Coronavirus bringt Opec in schwierige Lage

Wien Der Einfluss des neuartigen Coronavirus auf die Weltwirtschaft und damit auf den Ölbedarf ist in den vergangenen Tagen offensichtlich geworden. Nun treffen sich die Energie- und Ölminister der Opec-Staaten. Erneute Förderkürzungen sind höchstwahrscheinlich.

Doch die Opec und ihre Partner stecken in einem Dilemma, erklärt Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank. „Wenn sie viel kürzen, wird man nicht glauben, dass sich die Länder diszipliniert daran halten. Wenn sie zu wenig kürzen, wird es keinen Einfluss auf den Markt haben.“ Ein Komitee der Opec und ihrer zehn Kooperationspartner („Opec+“) hatte Mitte Februar empfohlen, 600.000 Barrel (je 159 Liter) Öl pro Tag weniger zu fördern. Die starken wirtschaftlichen Auswirkungen durch das neuartige Coronavirus wurden aber erst einige Tage später wirklich deutlich, eine Kürzung in dieser Größenordnung könnte also als kleiner Tropfen auf einem heißen Stein enden.

Das aktuelle Förderlimit ist seit Jahresbeginn in Kraft, verfehlte aber durch die unerwarteten Auswirkungen durch das neue Coronavirus die vorgesehene Wirkung: Trotz der Kürzung ging der Ölpreis in die Knie. Zum Jahreswechsel lag der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent bei mehr als 65 US-Dollar, am Mittwoch stand er dagegen zeitweise unter 52 US-Dollar. Ähnlich entwickelte sich der Preis der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI), der von rund 62 US-Dollar Anfang Januar auf noch rund 48 US-Dollar am Mittwoch absackte.