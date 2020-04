„Gravierende Auswirkungen“ : Coronavirus: Deutsche Firmen in China kommen kaum in Schwung

Coronavirus: Deutsche Firmen in China kommen kaum in Schwung

Zwei Hafenmitarbeiter in Qingdao beobachten den Containerfrachter „Cosco Hamburg“. Foto: Yufangping/SIPA Asia via ZUMA Wire/dpa.

Peking Die Volksrepublik meldet seit Wochen kaum noch neue Corona-Infektionen. Die Menschen gehen zurück an die Arbeit - für deutsche Firmen gibt es aber weiterhin „gravierende“ Auswirkungen.

Nach dem Abflachen der Coronavirus-Epidemie in China sehen deutsche Unternehmen zwar eine Verbesserung ihrer Lage, jedoch werden noch immer große Herausforderungen ausgemacht. Das geht aus einer Befragung unter den Mitgliedern der Deutschen Handelskammer in China hervor.

„Deutsche Unternehmen in China sind technisch in der Lage, fast auf Vorkrisenniveau zu produzieren“, sagte Maximilian Butek, Mitglied des Vorstands der Deutschen Handelskammer in der Region, anlässlich der Veröffentlichung der Studie.