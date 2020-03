Stark gestartet : Coronavirus-Unsicherheit bei Tui

Hannover Die Coronakrise trifft den größten Tourismuskonzern unmittelbar. Tui musste bereits ein Schiff aus Asien zurückholen. Wie die nächsten Wochen und Monate für Urlauber und Mitarbeiter werden, ist schwer abzuschätzen. Schwarzmalen kommt für den Chef aber nicht infrage.

„Wir waren sehr stark gestartet ins Jahr. Dieser Vorsprung schmilzt im Augenblick ab“, sagte der Manager am Dienstag am Rande einer Betriebsräte-Konferenz in Hannover. Derzeit sei die Zurückhaltung sehr hoch. „Und das wird sicherlich auch noch einige Wochen so bleiben.“ Nach dem Plus von 14 Prozent bei den Sommerbuchungen und der Erwartung eines „Boom-Jahres“ nach der Insolvenz des Rivalen Thomas Cook sehe man die Lage heute mit gemischten Gefühlen: „Wie das Jahr wird, wissen wir nicht.“