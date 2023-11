Gastronomie Crif-Analyse: Immer mehr Gastro-Betriebe von Pleite bedroht

In der Gastronomiebranche zeige sich eine deutliche Zweiteilung, führte Schlein aus: „Unternehmen, die sich in einer stabilen finanziellen Lage befinden, haben ihre Widerstandsfähigkeit weiter gestärkt. Hingegen sehen sich Gastronomiebetriebe, die bereits zuvor mit Problemen zu kämpfen hatten, vermehrt mit der Gefahr der Insolvenz konfrontiert.“ Auf Jahressicht 2023 prognostiziert Crif derzeit in der Gastronomie 1600 Insolvenzen und damit 36,5 Prozent mehr als 2022. „Im kommenden Jahr werden die Insolvenzen in der Gastronomie weiter steigen“, prognostizierte Schlein.