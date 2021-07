Güterverkehr : Daimler, Traton&Volvo planen 1700 Ladesäulen für Lastwagen

Stuttgart/München/Göteborg Der Güterverkehr muss bei der Verkehrswende mitgedacht werden. Auch hier fehlt aktuell noch die nötige Infrastruktur. Einige europäische Hersteller wollen das ändern.

Dafür wollten die Unternehmen von 2022 an über eine gemeinsame Gesellschaft 500 Millionen Euro investieren, teilten die Firmen mit Sitz in Stuttgart, München und Göteborg am Montag mit. Eine entsprechende Absichtserklärung hätten die drei Unternehmen unterzeichnet.