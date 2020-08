Grundsatzeinigungen erzielt : Daimler will Dieselaffäre in USA mit Vergleichen beilegen

Daimler will Dieselaffäre in USA mit Vergleichen beilegen

Daimler will die wesentlichen Verfahren der Dieselaffäre in den USA mit Vergleichen beilegen. Foto: Marijan Murat/dpa

Stuttgart Seit Jahren schwelt auch bei Daimler die Dieselaffäre in den USA. Nun könnte der Autobauer einen wichtigen Schritt in Richtung Klärung gemacht haben. Der ist allerdings nicht ganz billig.

Mit zwei Vergleichen in Milliardenhöhe will der Autobauer Daimler die wesentlichen Verfahren in der Dieselaffäre in den USA beilegen.