später lesen Jesper Nielsen an der Spitze Danske Bank beruft nach Geldwäsche-Skandal Interimschef FOTO: Heikki Saukkomaa FOTO: Heikki Saukkomaa Teilen

Twittern

Teilen



Die durch einen Geldwäsche-Skandal in die Schlagzeilen geratene Danske Bank hat übergangsweise Jesper Nielsen an die Firmenspitze berufen. Das teilte das dänische Geldhaus in Kopenhagen mit. dpa