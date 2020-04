Landwirtschaft : Mit der Hühner-Cam die Kunden überzeugen

Habscheid Der Geflügelhof Lehnertz und sieben weitere Eifeler Legehennenbetriebe gehen mit ihrem neuen Produkt „Vollei aus dem Tetrapak“ für Privatkunden in schwierigen Zeiten neue Wege. Gerade jetzt vor Ostern setzen die Betriebe auf einen Impuls für mehr Regionalität.

Wenn Lambert Lehnertz pro Tag mit seinen Mitarbeitern rund 30 000 Eier seiner Hühner einsammelt und sortiert, gibt es auch etwa fünf Prozent, die als nicht verzehrfähig gelten. Ob zu klein oder zu unansehnlich, statt das Lebensmittel wegzuwerfen, verarbeitet er die Eier zu sogenanntem Vollei. „Wir haben allein zwei Abnehmer, die von uns etwa 2000 Liter Vollei bekommen“, berichtet Lambert Lehnertz.

Was bisher vor allem der Gastronomie wie etwa der Trierer Universität oder großen Bäckereien wie der Kölner Nummer zwei, Schmitz Nittenwilm mit rund 60 Filialen, oder Mauel in Meckenheim mit rund 30 Filialen vorbehalten war, kommt nun auch für den Verbraucher in die Regale, das Eifel-Ei im Tetrapak. Denn was in Belgien oder den Niederlanden bereits üblich ist, soll hier neben einzelnen Supermärkten im Ruhrgebiet auch in rund 160 Rewe-Märkten wie Milch im Lebensmitteleinzelhandel zu finden sein. Zu seinen eigenen, nicht verzehrfähigen Eiern kommen diejenigen von sieben weiteren Legehennenbetrieben aus der Eifel hinzu, die sich zu einer eigenen Vermarktungsgesellschaft verbunden haben. Insgesamt kommen die Hühnerwirte da auf 120 000 zu sortierende Eier pro Tag.

„Derzeit gibt es in Deutschland nur einen großen Anbieter von Vollei. Hier ist preislich kaum gegen anzukommen, da auch der größte Teil der Rohware aus Käfighaltung kommt. Wir sind einer der Ersten, die mit einem regionalen Vollei in diesen Markt eintreten, in der konventionellen und Bio-Variante“, beschreibt Lehnertz seine Motivation und die seiner Kollegen. Das Team verkauft die Tetrapaks zu 5,60 Euro den Liter, das entspricht etwa 20 Eiern, geeignet für alle Backrezepte „wie normale Eier“, sagt der 52-Jährige. „Es ist eine gute Alternative in dieser Zeit, wo sowieso mehr Lebensmittel gekauft werden und wir den Verkauf nicht weiter aufstocken können. Das Vollei hat gekühlt eine Haltbarkeit von vier Wochen und kann bis zu einem Jahr eingefroren werden“, sagt der Legehennenhalter.

Aktuell herrscht für ihn und seine 30 Mitarbeiter ohnehin eine schwierige Lage im Betrieb, der überwiegend braune Eier produziert. „Die Zeit vor Ostern ist die schwächste Zeit in der Eiervermarktung“, sagt Lambert Lehnertz, und der Laie wundert sich: Man ist ja schon erstaunt, wo zu Ostern all die ganzen Eier herkommen und vor allem die bunt gefärbten.

Die Antwort des Eifelers: Während die Großbetriebe das ganze Jahr über für die Industrie Eipulver oder Vollei produzierten, behielten diese in der Nachweihnachts- und Fastenzeit viele Eier zur industriellen Färbung zurück und brächten diese in den Verkauf.

Zwar gibt es seit 2010 ein deutschlandweites Verbot der Hühnerhaltung in so genannten Legebatterien, aber noch immer werden gut acht Prozent der Tiere in EU-genormten Käfigen gehalten. Der Löwenanteil von 63 Prozent entfällt auf Bodenhaltung, 18 Prozent der Hennen leben in Freilandhaltung, weitere zehn Prozent in ökologischer Erzeugung. Weltweit gibt es fast ausschließlich (etwa 95 Prozent) Käfighaltung. „Und weil ein irgendwie verarbeitetes Ei nicht mehr von seiner Produktionsweise her deklariert werden muss, sind viele bunte Eier aus Käfighaltung, oft auch aus dem Ausland“, sagt der Eifeler Hühnerwirt, der nicht nur die Deklaration der Herkunft, sondern auch die der Haltungsform auf allen Eiern und seinen Produkten fordert.

Der Geflügelhof Lehnertz arbeitet dagegen schon seit seiner Gründung 1954 anders. Er hat nicht nur früh auf Direktvermarktung gesetzt, sondern in Zeiten von Debatten über Cholesterin, Salmonellen und Massentierhaltung auf ein „Raus aus der Käfighaltung“ gesetzt. Damit wurde die Familie Lehnertz nicht nur als erster Betrieb in Rheinland-Pfalz als besonders tiergerecht und auch als gentechnikfrei ausgezeichnet, sondern auch für die Landesregierung ein Vorzeigebetrieb für Musterschulungen. „In sechs Wochen werden wir Live-Kameras in unseren Ställen installiert haben, so dass der Kunde in etwa 15 Supermärkten am Eierregal sehen kann, wie gut es den Tieren geht“, sagt Lehnertz, inzwischen dritte Generation im Betrieb.

Ein Verbund von acht Eifeler Legehennenbetrieben vermarkte nun unter der Vertriebsmarkt Lehnertz ein Volleiprodukt. Foto: Lehnertz. Foto: Lambert Lehnertz