Weinwirtschaft : Siegertournee statt Weinforum

Bad Kreuznach/Trier Landwirtschaftskammer kürt die besten Weine und Sekte aus Rheinland-Pfalz.

() Das Gipfeltreffen der rheinland-pfälzischen Spitzenweine in Form des Siegerweinforums in Mainz muss in diesem Jahr ausfallen. So wurden die besten Weine des vergangenen Prämierungsjahres aus allen sechs rheinland-pfälzischen Anbaugebieten vom Präsidenten der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz, Norbert Schindler, auf einer Siegerweintournee gekürt. Mit den Siegern von der Mosel traf er sich an der „Schönsten Weinsicht 2020“ hoch über Lieser, wo er mit der Mosel-Weinprinzessin Julia Gries die Urkunden überreichte. Je drei Siegerweine von der Mosel wurden gekürt, der „Siegersekt“ kommt ebenfalls von der Mosel.