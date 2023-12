Börse in Frankfurt Dax-Anleger greifen nach Rücksetzer zu

Befeuert von Zinssenkungssignalen der US-Notenbank Fed war der Dax am Vortag in den ersten Handelsminuten erstmals in seiner Geschichte über die runde Marke von 17.000 Punkten gesprungen. Kurz danach ging der Rekordjagd dann der Schwung aus, weil die Europäische Zentralbank (EZB) anders als zuvor die US-Notenbank Fed die Hoffnungen auf schon bald niedrigere Zinsen gedämpft hatte.