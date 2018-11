später lesen Börse in Frankfurt Dax-Anleger halten sich vor US-Notenbank-Sitzung zurück FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Vor der Zinssitzung der US-Notenbank (Fed) am Donnerstag sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt wieder vorsichtig geworden. Die frühen Gewinne lösten sich bis zur Mittagszeit in Luft auf. Der Dax büßte 0,20 Prozent auf 11.555,51 Punkte ein. dpa