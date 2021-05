Börse in Frankfurt : Dax-Anleger treten vorerst den Rückzug an

Dax-Anleger treten vorerst den Rückzug an

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Steigende Anleihezinsen haben die Anleger auf dem deutschen Aktienmarkt am Dienstag vorsichtig gestimmt. Vor allem die Aktien von Pandemie-Gewinnern gerieten teils deutlich unter Druck.

Die Verluste erstreckten sich auf den breiten Aktienmarkt in Deutschland und Europa. Der MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten sackte um 1,70 Prozent auf 32.353,59 Punkte ab, während der Eurozonen-Index EuroStoxx 0,9 Prozent verlor. Der New Yorker Dow Jones Industrial steuerte derweil auch auf Verluste zu.

Die Quartalsberichte zahlreicher Unternehmen gingen in dem allgemeinen Kursrutsch nachrichtlich meist unter. Die Aktien von Infineon etwa sackten als einer der größten Dax-Verlierer um 4,1 Prozent ab und konnten so nicht von leicht angehobenen Jahresprognosen profitieren. Infineon zählt zur Tech-Branche, einem Gewinner der noch schnelleren Digitalisierung in der Corona-Krise.