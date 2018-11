später lesen Börse in Frankfurt Dax-Anleger ziehen sich vor G20-Gipfel zurück FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Twittern

Teilen



Vor dem G20-Gipfel an diesem Wochenende ist der deutsche Aktienmarkt kaum in Schwung gekommen. Der Dax sank am Freitag in der ersten Handelsstunde um 0,35 Prozent auf 11.259,09 Punkte. dpa