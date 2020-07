Börse in Frankfurt : Dax auf Corona-Hoch - 13.000 Punkte verfehlt

Frankfurt/Main Weitere Hoffnungsschimmer für einen Corona-Impfstoff haben den Dax nach zuletzt zähem Ringen auf ein neues Hoch seit dem Viruscrash im Februar getrieben.

In diesem Umfeld griffen die Anleger insbesondere auch bei Krisenverlierern zu, bei denen sie Nachholbedarf wittern. So schafften es die Papiere des Triebwerkbauers MTU mit über sieben Prozent Kursplus an die Dax-Spitze. Im MDax waren Lufthansa-Papiere mit einem Aufschlag von fast zehn Prozent der Favorit, und auch Airbus mit knapp fünf Prozent Plus gefragt.