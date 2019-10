Börse in Frankfurt : Dax auf dem Weg in Richtung 12.900 Punkte

Dax auf dem Weg in Richtung 12.900 Punkte

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa.

Frankfurt/Main Inmitten der angelaufenen Berichtssaison und vor der EZB-Zinsentscheidung hat der Dax den Sprung über die Hürde von 12.900 Punkten getestet.

Zuletzt behauptete der Dax ein Plus von 0,62 Prozent auf 12.878,00 Punkte. Innerhalb der vergangenen drei Wochen hat er nun mittlerweile rund 7 Prozent gewonnen. Für gute Stimmung sorgten unter anderem der Autobauer Daimler und der Chemiekonzern BASF mit ihren Quartalszahlen.

Der MDax für mittelgroße Werte rückte am Donnerstagmorgen um 0,46 Prozent auf 26.300,62 Punkte vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,37 Prozent.

Mit Blick auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) werden an diesem Tag zwar keine Änderungen in der Geldpolitik erwartet, im Fokus dürften jedoch die unterschiedlichen Meinungen im Rat über die Ausrichtung der EZB stehen. Es ist zudem die letzte Sitzung des scheidenden EZB-Präsidenten Mario Draghi.

Unter den Einzelwerten im Dax nahmen die Aktien von Daimler und BASF die Spitzenplätze ein mit plus 4,4 Prozent und plus 2,4 Prozent. Der Autobauer Daimler, der in diesem Jahr bereits zweimal seine Jahresziele gekappt hatte, überzeugte wieder. Der Umsatz im dritten Quartal traf die Markterwartung exakt, das operative Ergebnis fiel sogar etwas besser als erwartet aus.