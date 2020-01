Börse in Frankfurt : Dax auf Erholungskurs

Im Deutschen Aktienindex (DAX) sind die 30 größten Unternehmen des deutschen Aktienmarkts notiert. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa.

Frankfurt/Main Der Dax hat am Freitag zu einer deutlichen Erholung angesetzt. Der deutsche Leitindex zog kurz nach Handelsstart um 1,02 Prozent auf 13.524,89 Punkte an, nachdem die Anleger am Vortag noch weiter in die Defensive gegangen waren.

Rückenwind lieferte nun die Wall Street, die sich am Donnerstag nach dem Handelsschluss hierzulande erholt hatte. Der MDax der mittelgroßen Werte gewann 0,75 Prozent auf 28.693,53 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand fast 1 Prozent höher.