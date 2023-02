Börse in Frankfurt : Dax auf Jahreshoch: Hoffnung auf entspanntere Geldpolitik

Frankfurt/Main Der US-Zinsentscheid und die Hoffnung auf eine etwas weniger rigide Geldpolitik haben dem deutschen Aktienmarkt am Donnerstag neuen Schwung gebracht. Der Dax kletterte über sein bisheriges Jahreshoch von Mitte Januar und erreichte den höchsten Stand seit Mitte Februar 2022. Gegen Mittag gewann er 1,57 Prozent auf 15.419,10 Punkte.

Wie erwartet erhöhte die Fed ihren Leitzins um 0,25 Prozentpunkte und stellte eine weitere geldpolitische Straffung in Aussicht. In New York holte der Dow Jones Industrial seine Verluste auf, während Technologiewerte in den Rally-Modus übergingen. Hinzu kamen starke Resultate des Social-Media-Konzerns Meta als Stimmungstreiber. Die Aktien des Facebook- und Instagram-Konzerns legten im vorbörslichen US-Handel einen Kurssprung von rund 20 Prozent hin.