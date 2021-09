Börse in Frankfurt : Dax beendet Handelstag fast unverändert

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Die Anleger haben sich mit Engagements am deutschen Aktienmarkt eher zurückgehalten. Der Leitindex Dax ging mit einem Plus von 0,10 Prozent bei 15.840,59 Punkten aus dem Handel.

Der MDax, in dem sich die mittelgroßen Börsenwerte befinden, schloss am Donnerstag 0,26 Prozent höher bei 36.275,62 Punkten.

Nachdem am Vortag die Arbeitsmarktdaten für August aus der US-Privatwirtschaft enttäuscht hatten, richtet sich nun der Blick auf den anstehenden offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung an diesem Freitag. Die Beschäftigung und die Löhne gelten als wichtige Einflussfaktoren für die Geldpolitik der US-Notenbank (Fed). Die Fed könnte noch in diesem Jahr mit dem Ausstieg aus der extrem lockeren Geldpolitik beginnen.