Dax beendet starke Börsenwoche mit Gewinnen

Angetrieben von weiteren Kursgewinnen an den US-Börsen hat der Dax seine Erholung fortgesetzt. Die jüngst weltweit an den Aktienmärkten noch herrschende Angst vor einem raschen Zinsanstieg rückte in den Hintergrund. dpa

Der Dax hat an diesem Freitag eine erfreuliche Börsenwoche mit erneuten Kursgewinnen beendet. Der Leitindex stieg um 0,86 Prozent auf 12 451,96 Punkte, womit sich die Erholung in dieser Woche auf knapp 3 Prozent summiert.

Vorangegangen waren dem zwei desaströse Wochen mit Einbußen von mehr als 1200 Punkten. Rückenwind erhielt der deutsche Aktienmarkt vor dem Wochenende erneut von der Wall Street. Dort stieg der Dow Jones Industrial den sechsten Handelstag in Folge und setzte sich von der 25 000er Marke weiter nach oben ab.

Auch die deutschen Nebenwerte erholten sich am Freitag. So rückte der MDax der 50 größten Nebenwerte um 1,33 Prozent auf 26 189,51 Zähler vor. Der technologielastige TecDax erholte sich um 1,73 Prozent auf 2578,09 Punkte.

Airbus bauten die Gewinne vom Vortag nach starken Ergebnissen des Flugzeugbauers noch aus. Sie stiegen um 2,97 Prozent auf ein Rekordhoch von 95,56 Euro.

Quartalszahlen gab es vor dem Wochenende von der Allianz. Analysten beurteilten diese als „solide“, sie hätten den Erwartungen entsprochen. Die Aktien der Assekuranz blieben mit einem Plus von 0,58 Prozent etwas hinter dem Gesamtmarkt zurück.

Im TecDax büßten die Papiere von Pfeiffer Vacuum nach Geschäftszahlen des Vakuumpumpenherstellers 2,84 Prozent ein. Auch der Bahntechnik-Spezialist Vossloh enttäuschte mit den Ergebnissen, was den Kurs um 2,29 Prozent nach unten drückte.

Dagegen zogen Anteile des Werbedienstleisters Ströer um 3,92 Prozent an. Sie profitierten von ambitionierten Wachstumsversprechungen der Unternehmensführung im „Manager Magazin“. Eine Kaufempfehlung des Investmenthauses Berenberg ließ den Kurs von RIB Software sogar um 8,23 Prozent nach oben schnellen.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kletterte um 1,10 Prozent auf 3426,80 Punkte. In Paris ging es mit dem Cac-40 um 1,13 Prozent nach oben und in London stieg der FTSE 100 um 0,83 Prozent. Der Dow Jones Industrial lag zum Handelsschluss in Frankfurt mit 0,47 Prozent im Plus.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,55 Prozent am Vortag auf 0,52 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,16 Prozent auf 138,80 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,63 Prozent auf 158,75 Punkte zu. Der Eurokurs gab auf 1,2445 US-Dollar nach. Am frühen Morgen war er mit 1,2555 noch auf den höchsten Stand seit Dezember 2014 gestiegen. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,2464 (Donnerstag: 1,2493) US-Dollar fest. Ein Dollar kostete damit 0,8023 (0,8005) Euro.