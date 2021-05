Börse in Frankfurt : Dax behält seinen Rekord im Blick

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Der Dax hat die Woche vor dem verlängerten Pfingstwochenende mit Gewinnen beendet. Zum Handelsschluss am Freitag notierte er 0,44 Prozent höher bei 15.437,51 Punkten.

Damit näherte sich der deutsche Leitindex weiter seiner Rekordmarke von 15.538 Punkten, die er am Dienstag aufgestellt hatte. Dank einer zweitägigen Erholung vom anschließenden Kursrücksetzer steht ein knappes Wochenplus zu Buche. Bei Experten gehen die Meinungen auseinander, ob der Dax kurzfristig weiter Luft nach oben hat.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verabschiedete sich am Freitag 0,22 Prozent fester bei 32.416,71 Zählern. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es letztlich um 0,65 Prozent auf 4025,78 Punkte bergauf. Der Pariser Cac 40 legte ebenfalls zu, wogegen der Londoner FTSE 100 minimal nachgab. An der Wall Street schaffte der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsende ein Plus von rund einem halben Prozent.