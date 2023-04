Börse in Frankfurt Dax behauptet auf hohem Niveau moderates Plus

Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets sieht den Aufwärtstrend des Dax als intakt an. „Der saisonal starke Börsenmonat April könnte also auch in diesem Jahr für zufriedene Gesichter an der Frankfurter Börse sorgen“, so seine Hoffnung. Um die laufende Rally zu „veredeln“, müsse der deutsche Leitindex sein hohes Niveau verteidigen und einen Ausbruch nach oben wagen - „dann wäre die psychologische Barriere 16.000 (Punkte) das nächste greifbare Ziel“. Als Kurstreiber könnten sich die am Mittwoch anstehenden Inflationsdaten aus den USA erweisen.