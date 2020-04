Börse in Frankfurt : Dax behauptet sich

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Der deutsche Aktienmarkt hat seine Vortagesgewinne zur Wochenmitte bislang halten können.

Der Dax stieg im frühen Handel um 0,08 Prozent auf 10.804,24 Punkte, nachdem er am Dienstag um rund 1,3 Prozent zugelegt hatte. Der MDax, der die Aktien mittelgroßer Unternehmen repräsentiert, zeigte sich kaum verändert bei 22.812,66 Punkten. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone sank um 0,2 Prozent.

An den Rohstoffmärkten beruhigte sich die Lage: Die Ölpreise stiegen im asiatischen Handel. Am Abend steht die Zinsentscheidung der US-Notenbank auf der Agenda. Von der Fed werden allerdings zunächst keine größeren Geldspritzen mehr im Kampf gegen die negativen Auswirkungen der Corona-Krise erwartet.

Die Deutsche Bank rechnet im laufenden Jahr trotz der Corona-Pandemie weiter mit stabilen Erträgen im Kerngeschäft. Das Institut hatte bereits in der Nacht zum Montag die wichtigsten Eckdaten zum ersten Quartal veröffentlicht. Die Aktien hatten daraufhin in den vergangenen zwei Handelstagen um 17 Prozent zugelegt. Am Mittwoch stiegen sie um gut ein Prozent.