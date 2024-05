Börse in Frankfurt Dax bekommt kleines Polster über 18.000 Punkten

Mit dem positiven Auftakt könnte sich der Dax auch wieder über der zuletzt hart umkämpften 50-Tage-Durchschnittslinie etablieren. Im Chart bahne sich eine Richtungsentscheidung an, hieß es am Montag unter Charttechnikern. Neuerdings sorgt es an den Weltbörsen für etwas Auftrieb, dass ein relativ schwacher US-Arbeitsmarktbericht am Freitag wieder mehr Hoffnung auf baldige Zinssenkungen machte. In den Augen der UBS-Experten wird das Szenario einer „sanften Landung“ untermauert, bei dem sich Wachstum und Inflation gleichzeitig abkühlen.