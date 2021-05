Börse in Frankfurt : Dax beschleunigt Talfahrt

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Die Talfahrt am deutschen Aktienmarkt hat sich am Mittwochnachmittag mit der schwachen US-Vorbörse beschleunigt.

Zentrales Thema an den Börsen bleibt die Debatte über Inflation und Zinsen - mittlerweile gepaart mit einer Dollar-Schwäche. Dabei werden mehr und mehr die Auswirkungen des starken Euro auf die hiesigen Unternehmen hinterfragt. Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets warnte, dass eine anhaltende Schwächephase der US-Währung die Preissteigerungen der überwiegend in Dollar gehandelten Rohstoffe und damit den Inflationsdruck weiter anheizen könnte.

Technologie- und Softwareaktien wurden nach einigen Stabilisierungstagen wieder abgestoßen. Der europäische Teilindex Stoxx Europe 600 Technology war zuletzt mit einem Abschlag von 2,7 Prozent unter den größten Verlierern in der Branchenwertung. Im Dax sackten die Aktien der wohl prominentesten deutschen Branchenwerte Infineon und SAP um 2,6 und 1,3 Prozent ab. Für die Aktien der Softwareschmieden Software AG und Teamviewer ging es im MDax um 3,0 und 2,2 Prozent bergab. Jene des Chipausrüsters Aixtron fielen am Tag der Hauptversammlung um 2,7 Prozent.

Die Aktien von Deutsche Wohnen fielen um 2,1 Prozent, nachdem sie am Vortag von erneuten Spekulationen über eine Fusion mit Vonovia profitiert hatten. Die Titel des Wettbewerbers sanken um 0,8 Prozent und gehörten damit noch zu den stabilsten Dax-Werten. Ein Zusammengehen der beiden Immobilienkonzerne könne zwar niemals ausgeschlossen werden, derzeit aber machten regulatorische Risiken solch einen Schritt unwahrscheinlich, betonte Analyst Thomas Rothaeusler von Jefferies Research.

Nach einem soliden Handelsauftakt geriet der Kurs der Auto1-Aktien nach den Quartalszahlen des Online-Gebrauchtwagenhändlers ins Schwanken. In der Spitze wurden sie im frühen Handel 1,5 Prozent höher gehandelt, in der Folge dann aber auch bis zu 3,4 Prozent tiefer. Zuletzt bewegte sich der Kurs 1,2 Prozent im Minus. Ein Händler lobte besser als erwartete Zahlen und sah die zwischenzeitlichen Kursverluste im Kontext des allgemein schwachen Marktumfelds und des zuletzt schon schwachen Laufs der Aktie.

Die Aktien von Eckert&Ziegler fielen mit einem kräftigen Gewinn von 6,4 Prozent auf. Die Privatbank Hauck&Aufhäuser legte die Messlatte für die Papiere des Strahlen- und Medizintechnikunternehmens deutlich höher. Analyst Aliaksandr Halitsa hob das Kursziel nach den am Montag vorgestellten Quartalszahlen von 80,00 auf 120,50 Euro an, womit er nun mehr als die Hälfte an Kurspotenzial sieht. Folgerichtig behielt der Experte seine Kaufempfehlung aufrecht.