Am deutschen Aktienmarkt sind die Anleger am Mittwoch vorsichtig geblieben. Der Leitindex Dax schloss 0,09 Prozent tiefer auf 11 298,88 Punkte, nachdem er bereits am Dienstag leicht nachgegeben hatte. Der Index mittelgroßer Unternehmen MDax rückte zur Wochenmitte um 0,07 Prozent auf 23 417,52 Punkte vor. dpa