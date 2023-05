Börse in Frankfurt Dax bleibt angeschlagen

Noch am vergangenen Freitag hatte der Dax mit 16.331 Punkten ein Rekordhoch erreicht. Der MDax der mittelgroßen Unternehmen legte zuletzt um 0,19 Prozent auf 26.828,49 Punkte zu. Der EuroStoxx 50 stieg um 0,2 Prozent. Börsen-Fachmann Andreas Lipkow sagte, eine Rezession in Deutschland sei nun ausgemachte Sache und drücke auf die exportlastigen Branchen und die Konsumtitel. An den Aktien von Chemieunternehmen zeigte sich dies am Donnerstag mit kräftigen Kursverlusten.