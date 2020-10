Börse in Frankfurt : Dax bleibt nach schwachem Wochenauftakt angezählt

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Nach seinem schwachen Wochenbeginn ist der Dax unter Druck geblieben. Der Leitindex verlor am Nachmittag 0,47 Prozent auf 12.120,06 Punkte.

SAP erholten sich mit plus dreieinhalb Prozent an der Dax-Spitze etwas von ihrem jüngsten Ausverkauf. SAP-Mitgründer und -Aufsichtsratsvorsitzender Hasso Plattner setzte mit einem Kauf von SAP-Aktien im Wert von fast einer Viertelmilliarde Euro ein Zeichen. Am Montag hatte der Softwarekonzern mit seiner neuen Prognose für Ernüchterung gesorgt.