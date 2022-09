Börse in Frankfurt am Main : Dax bleibt trotz Verlusten über 13 000 Punkten

Börse in Frankfurt am Main

Frankfurt/Main Der Dax hat sich am Mittwoch letztlich über der Marke von 13.000 Punkten behauptet. Zum Handelsschluss verzeichnete der deutsche Leitindex ein Minus von 1,22 Prozent auf 13.028,00 Punkte, nachdem er am Nachmittag zeitweise bis auf 12.952 Punkte abgerutscht war.

Damit knüpfte er an den Rückschlag vom Vortag an, als die unerwartet hartnäckige US-Inflation die Anleger kalt erwischt hatte. Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen sank um 2,05 Prozent auf 24.798,20 Punkte.

Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es am Ende um 0,52 Prozent auf 3567,56 Zähler nach unten. Die nationalen Indizes in Paris und London gaben ebenfalls nach, wobei es in London noch deutlicher bergab ging als in Frankfurt. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial hingegen stand zum europäischen Handelsende moderat im Plus.