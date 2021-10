Börse in Frankfurt : Dax dämmt hohen Verlust etwas ein

Frankfurt/Main Der Dax hat am Mittwochnachmittag seine hohen Verluste vom Vormittag verringert. Dennoch notierte der deutsche Leitindex zuletzt immer noch mit einem Minus von 1,76 Prozent bei 14.926,41 Punkten.

Im Dax gab es am Mittwoch fast nur Verlierer. Am stärksten unter Druck gerieten die Aktien der Deutschen Telekom, die 4,6 Prozent einbüßten. Der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge platzierte die US-Investmentbank Goldman Sachs über Nacht rund 90 Millionen Telekom-Aktien beziehungsweise entsprechende Optionen auf die Anteile bei Investoren. Dies erfolgte im Rahmen eines Finanzierungsgeschäfts des japanischen Technologieinvestors und Telekom-Großaktionärs Softbank.

Der Euro verlor an Boden und notierte zuletzt bei 1,1543 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1602 Dollar festgesetzt. Am Anleihemarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,31 Prozent am Vortag auf minus 0,26 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,16 Prozent auf 144,34 Punkte. Der Bund-Future sank um 0,05 Prozent auf 169,59 Punkte.